Ryanair pronta a illustrare alle autorità la nuova policy sui bagagli

(Teleborsa) - "Siamo pronti a collaborare nell'ambito di questa inchiesta italiana., ma nessun passeggero ha diritto ad un numero di bagagli a mano illimitato. Per ragioni di sicurezza, la maggior parte degli aerei a corto raggio non può ospitare a bordo due bagagli a mano per cliente". Così, Chief Marketing Officer del vettore irlandese, a proposito delannunciata dalla società.e l(le cui) e può, se lo desidera, effettuare il(attualmente il bagaglio da stiva Ryanair più economico costa 25 euro)" ha poi precisato Jacobs.Il manager ha poi ricordato che. "Siamoe la generosa politica del bagaglio a mano all'autorità italiana" ha infine concluso.