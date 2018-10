Reddito cittadinanza, Di Maio: al bando il gioco d'azzardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilspiega in un post sulla sua pagina Facebook, quali sono le: "sono". Che "è unache stiamo combattendo e abbiamo iniziato eliminando completamente e rendendo illegale qualsiasi forma di pubblicità all'azzardo"."Volevo spiegare una cosa stamattina perché ogni cosa che proponiamo noi è oggetto di ironie e prese in giro. L'ironia, la satira va bene e ci deve sempre essere - afferma Di Maio in un video postato sul social network - ma siccome, al di là del diritto di tutti di potermi prendere in giro, voglio spiegare una cosa importante, altrimenti"."La mia precisazione riguarda le spese immorali: è un tema importantissimo. Io non mi riferivo a nient'altro se non al gioco d'azzardo, perché il gioco d'azzardo è una piaga sociale che noi stiamo debellando con tutte le nostre forze.- aggiunge il ministro - e, dobbiamo ridurre il numero di slot"."Io a questo mi riferivo - continua il titolare del dicastero di Lavoro e Sviluppo Econoomico - . Per me non si può spendere il reddito di cittadinanza al gioco d'azzardo, alle videolottery o al poker online. Questo per me non è giusto. Non voglio togliere nessun altro diritto alle persone di spendere i soldi. Poi è chiaro ed evidente che quando entrerà in vigore il reddito di cittadinanza con tutti i dettagli ognuno potrà vedere come funziona".