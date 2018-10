Processo Menarini, i Giudici di Appello tirano di nuovo in ballo l'ipotesi della truffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Presenti in Aula i due principali imputati, i fratelli Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, figli del patron della multinazionale farmaceutica Menarini, Alberto Sergio Aleotti, morto nel 2014. Lucia, Presidente del Gruppo fino allo scorso giugno, e il fratello Alberto Giovanni erano stati nel 2016 condannati in primo gradoLa donna era stata giudicata. Il Tribunale, dopo un dibattimento durato oltre due anni, nel 2016 aveva ritenuto "non configurabile il reato presupposto di truffa" nei confronti dell'anziano Cavaliere.Inizio come da consuetudine, con serie di discussioni ed eccezioni.per lamentare l'esistenza di un danno prodotto proprio dalla condotta di "Aleotti Padre", e non dei figli.In buona sostanza, ilquale reato presupposto del riciclaggio medesimo.La Presidente Angela Annese ha poi rinviato il processo al pomeriggio di mercoledì 10 ottobre per l'inizio della requisitoria da parte dei Magistrati della pubblica accusa.. I programmi di ricerca sono sviluppati dai centri di Firenze, Pisa, Pomezia, Barcellona e Berlino e riguardano essenzialmente le patologie cardiovascolari, l'oncologia e l'area dolore-infiammazione-asma con lo studio di antagonisti recettoriali.Dal 1986 Menarini opera del campo delle biotecnologie nel territorio nazionale presso la sede di Pomezia, alle porte di Roma.