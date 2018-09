Pensioni, Governo al lavoro su quota 100 con minimo 62 anni d'età

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ma vi sono alcuni dettagli da mettere a punto, che invariabilmente sono destinati a cambiare la vita di migliaia persone. In base a quanto emerso dopo il vertice di venerdì scorso,potrebbero finalmente raggiungere l'agognato traguardorispetto all'attuale sistema delineato dalla Riforma Fornero. Di questi il 60% apparterrebbero al settore privato ed il 40% a quello pubblico.Il governo sarebbe al lavoro sull'ormai famigerata quota 100, che potrebbe essere raggiunta con une 38 anni di contributi, mentred'età per accedere al pensionamento con le regole attuali.Ogni scelta produrrà delle conseguenze numeriche sui pensionamenti nel 2019, vale a dire che con l'ipotesi(classe 1956) epotrebbero andare in pensionerispetto alle regole vigenti, e su questa proposta starebbe spingendo la Lega, mentre cond'età (classe 1955) eil beneficio riguarderebbepersone in più.Parallelamente si lavora anche suiad andare inindipendentemente dall'età: in base allo schema attuale nel 2019 occorrerebbero 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne, mentre l'ipotesi allo studio sarebbe quella diFra le varie proposte sul tavolo, avanzata dalla Lega, vi sarebbe poi la possibilità di(ogi le richieste di riscatto sono molto onerose ed in pochi ne hanno fatto domanda) ed una sorta di, che consentirebbe ai lavoratori disempre con meccanismo agevolato, con la finalità di favorire i lavoratori precari.