Le società AIM si presentano agli investitori svizzeri con numeri a doppia cifra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è svolto oggi dinanzi alla splendida cornice del lago, il, giunto alla sua 9^ edizione. Una vetrina per le, alcune ancora in fase di startup, quotate sulIl benvenuto affidato a Fabio Brigante, responsabile origination mid & small cap di Borsa Italiana e un realistico intervento su competitività e attrazione degli investimenti dell'Ambasciatore italiano a Berna, Marco Del Panta.La presentazione della crescente dimensione assunta dall'AIM affidata al, che Teleborsa ha intervistato, chiedendo quali sono le performance del mercato:"114 società quotate, una raccolta di, il mercato è più che triplicato negli ultimi 3 anni, direi dunque numeri decisamente di valore", ha spiegato la Lambiase, aggiungendo che "e anche la raccolta è cresciuta significativamente"."E' un mercato che sta segnando l'importante traguardo di essere ormai la rappresentatività del tessuto imprenditoriale italiano", ha sottolineato.Riguardo l'Investor Day di Lugano, la numero uno di IR TOP ha affermato che "laper gli investitori e per le aziende italiane" e "rappresenta il primo investitore estero sul mercato AIM Italia, quindi una presenza molto forte nel capitale delle aziende. Questa edizione ha registrato un "grande interesse, anche oltre le aspettative.