Lavoro, in 7 mesi oltre 156mila assunzioni stabili

Ultimo aggiornamento: 18:33

(Teleborsa) - Nei primi sette mesi dell'anno, le assunzioni dei datori di lavoro privati hanno raggiunto 4.597.000, aumentando del 6,5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.: contratti a tempo indeterminato (+1,8%), a tempo determinato (+6%), apprendistato (+11,8%), stagionali (+3,3%), somministrazione (+13,5%) e intermittenti (+6,8%).E' la fotografia scattata dall', in cui si sottolinea che per i contratti a tempo indeterminato la variazione è positiva per oltre 156mila unità.Nel report si evidenzia inoltre il forte incremento delleda tempo determinato a tempo indeterminato: (+101mila) rispetto al periodo gennaio-luglio 2017 (+59%).Le cessazioni sono aumentate del 10,7% a 3,5 milioni. A crescere sono le cessazioni di tutte le tipologie di rapporti a termine, soprattutto contratti intermittenti e in somministrazione mentre diminuiscono quelle dei rapporti a tempo indeterminato (-4,5%).