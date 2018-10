L'indice delle società assicurative in territorio positivo (+1,07%)

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per il settore assicurativo italiano che segue l'andamento prudente evidenziato dall'EURO STOXX Insurance.



Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 15.312,48 in aumento di 162,09 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto assicurativo dell'Area Euro prosegue con cautela a 273,94, dopo aver avviato la seduta a 272,88.



Tra le azioni più importanti dell'indice assicurativo di Milano, bene Unipol, con un rialzo dell'1,53%.



Ben impostata Generali Assicurazioni, che mostra un incremento dell'1,13%.



Piccoli passi in avanti per UnipolSai, che segna un incremento marginale dello 0,98%.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto assicurativo, seduta positiva per Cattolica, che avanza bene dell'1,72%. © RIPRODUZIONE RISERVATA