Inwit sotto pressione dopo un downgrade

(Teleborsa) - Sotto pressione Inwit, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,59%.



A pesare sulle azioni contribuisce il taglio del giudizio da parte di Morgan Stanley che ha portato la raccomandazione a "underweight" dalla precedente "equal-weight". Ridotto anche il target price a 5,70 euro.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia All-Share mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Inwit, che fa peggio del mercato di riferimento.



Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Inwit. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Inwit evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6,7 Euro. Primo supporto a 6,44. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6,325. © RIPRODUZIONE RISERVATA