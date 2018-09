Il comparto degli articoli casalinghi in Italia lima qualche punto (-0,50%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Movimento fiacco per il settore beni personali a Milano, che avvia la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con l'EURO STOXX Personal & Household Goods.Il FTSE Italia Personal & Household Goods ha iniziato a trattare a quota 86.701,29, con una flessione dello 0,50% rispetto alla chiusura precedente, mentre il comparto beni personali e casalinghi europeo si porta a 886,32, dopo aver aperto a 889,01.Nel listino principale, seduta in ribasso per Ferragamo, che mostra un decremento dell'1,26%.Tra le mid-cap italiane, sottotono OVS, che passa di mano con un calo dell'1,59%.Sotto pressione De'Longhi, con un forte ribasso dell'1,20%.Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice beni per la casa, si muove verso il basso Piquadro, con una flessione dell'1,60%.Soffre Digital Bros, che evidenzia una perdita dell'1,10%.Preda dei venditori Caleffi, con un decremento dell'1,04%.