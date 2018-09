Il comparto beni industriali a Milano in territorio positivo (+1,11%), seduta effervescente per Fincantieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il settore infrastrutture e impiantistica, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Industrial Goods & Services.Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ha aperto a 35.159,27, in crescita di 389,57 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica chiude cautamente positivo a quota 867,56, dopo aver avviato la seduta a 865,56.Tra le azioni più importanti dell'indice beni industriali di Milano, seduta decisamente positiva per CNH Industrial, che ha terminato in rialzo del 2,83%.Seduta positiva per Atlantia, che avanza bene e porta a casa un +1,84%.Tra le azioni del Ftse MidCap, brilla Fincantieri, chiudendo la seduta con un aumento del 5,17%.Effervescente El.En, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,25%.Nuovo spunto rialzista per Sias, che guadagna bene e porta a casa un +1,68%.Tra le azioni del Ftse SmallCap, protagonista Sabaf, che chiude la seduta con un rialzo del 2,47%.Brillante rialzo per Poligraf. S. F, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,33%.Balza in avanti Beghelli, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,98%.