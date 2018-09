H-FARM riduce la perdita nel primo semestre

(Teleborsa) - I primi sei mesi del 2018 di H-FARM mostrano un Valore della Produzione cresciuto di 7,3 milioni, ovvero del 33,1% rispetto al primo

semestre 2017.



In miglioramento anche l'Ebitda di 0,5 milioni che si attesta a -0,6 milioni e si confronta con i -1,1 milioni del primo semestre 2017.



Si riduce la perdita, pari a 0,9 milioni contro il rosso di 3,6 milioni dello stesso periodo di un anno fa.



La Posizione finanziaria netta migliora e diminuisce fino a 2,8 milioni dai 4,1 a fine 2017.



"Il primo semestre 2018, che ci vede in forte accelerazione e impegnati a consolidare la nostra offerta, unica nello scenario europeo dell'innovazione, fotografa appieno la capacità di H-FARM di crescere e di far crescere velocemente le iniziative coinvolte nel proprio progetto" - ha commentato Riccardo Donadon, Fondatore e Amministratore Delegato di H-FARM. © RIPRODUZIONE RISERVATA