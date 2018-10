Giappone, forte crescita dei consumi familiari in agosto

(Teleborsa) - Forte crescita per spese delle famiglie giapponesi, al ritmo più forte dal 2015.



Nel mese di agosto, i consumi familiari sono aumentati del 4,3% in termini nominali e del 2,8% in termini reali, attestandosi a 292.481 yen. Lo ha comunicato l'Ufficio statistico nazionale del Giappone, segnalando che il dato "adjusted", indica la stessa crescita del 4,3% nominale e del 2,8% reale.



Nello stesso periodo i redditi delle famiglie operaie sono balzati del 5,2% in termini nominali e del 3,6% in termini reali, raggiungendo 510.437 yen. © RIPRODUZIONE RISERVATA