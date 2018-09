Giappone, ad agosto scende il tasso di disoccupazione

(Teleborsa) - Lieve calo per la disoccupazione in Giappone. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che ad agosto il tasso di disoccupazione è sceso al 2,4%, rispetto al 2,5% registrato nel mese precedente. Il dato appare inferiore alle attese che indicavano un livello stabile.



Parallelamente, il numero dei disoccupati si attesta sugli 1,70 milioni, risultando in calo di 190 mila unità rispetto allo scorso anno (-10,1%).



Gli occupati sono pari a 66,82 milioni, in aumento di 1,09 milioni di unità (+1,7%) rispetto all'anno precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA