Germania, produzione industriale in calo e sotto attese

(Teleborsa) - Ancora in calo l'industria tedesca nel mese di agosto. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, il dato preliminare sulla produzione industriale ha evidenziato un calo, il terzo consecutivo, dello 0,3%.



Seppur in miglioramento rispetto al -1,3% di luglio (-1,1% il preliminare), il dato risulta notevolmente peggiore delle attese degli analisti, che si attendevano un incremento dello 0,4%. Anche su base annua si evidenzia un calo meno sostenuto dello 0,1%, in forte ribasso rispetto al +1,5% precedente.



Il dato che esclude l'energia e le costruzioni ha segnato una discesa dello 0,1%. La produzione di energia è cresciuta dell'1,3%, mentre quella nelle costruzioni è scesa dell'1,8%. © RIPRODUZIONE RISERVATA