Francia, maxi taglio delle tasse nella Legge di bilancio 2019

(Teleborsa) - Un significativo taglio delle tasse per dare slancio all'economia e creare posti di lavoro. E' questo l'obiettivo dellaLe misure, presentate dal ministro al Bilancio Gerald Darmanin, si basano su una p- in deciso calo rispetto al +2,2% del 2018 - e un(al 2,6% nel 2018), dunque poco sotto al limite del 3% imposto dalla legge comunitaria.Il pilastro della Manovra sarà il. Il carico fiscale si ridurrà complessivamente al 44,2% del reddito nazionale, valore più basso dal 2012.A copertura sono previsti, tra le altre cose, il- giusto a giugno il Presidente Macron si era lamentato del fatto che la Francia spende una "quantità folle" per i programmi sociali - un(oltre 4 mila posizioni) e l'Non si sono fatti attendere i, pure alle prese con la Legge di bilancio. Il vice Premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico,, ha commentato su Twitter: "La Francia per finanziare la sua manovra economica farà un deficit del 2,8%. Siamo un Paese sovrano esattamente come la Francia. I soldi ci sono e si possono finalmente spendere a favore dei cittadini. In Italia come in Francia".