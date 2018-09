Francia, diminuisce ancora la fiducia dei consumatori

(Teleborsa) - In calo oltre le attese la fiducia dei consumatori francesi nel mese di settembre.



Il relativo indice, comunicato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 94 punti, in calo dai 96 punti rivisti (97 punti la prima lettura) del mese precedente. Il dato risulta inferiore alle previsioni degli analisti che erano per 97 punti.



L'indice relativo ai cambiamenti degli standard di vita degli ultimi 12 mesi è passato da -46 a -48 punti mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi è ulteriormente peggiorato da -29 da -36 punti. © RIPRODUZIONE RISERVATA