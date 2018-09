Forex, sterlina in recupero su speranze Brexit. Corre l'euro dopo parole Draghi

(Teleborsa) - L'euro si muove in rialzo nei confronti del biglietto verde dopo che il Presidente della BCE, Mario Draghi ha riferito che allo stato attuale è possibile che, nell'estate del 2019, si vengano a creare le condizioni per procedere ad un primo rialzo dei tassi. Il cross eur/usd ora scambia a 1,1798 dollari dopo essere volato oltre quota 1,18 ai massimi da 3 mesi a questa parte.



Sul mercato Forex, si mette in evidenza anche la sterlina che scambia contro il dollaro a 1,3146. A dare linfa alla divisa britannica le dichiarazioni rilasciate dal segretario alla Brexit Dominic Raab che si è detto fiducioso sul raggiungimento di un accordo tra Londra e Bruxelles. © RIPRODUZIONE RISERVATA