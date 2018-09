Fondo australiano interessato all'aeroporto di Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La società aeroportualedisarebbe nel mirino di un fondo d'investimento australiano. La notizia, rilanciata da fonti locali, fa riferimento a un incontro che sarebbe pianificato nella giornata di mercoledì 26 settembre con, presidente di, la società che detiene il 47% e rappresenta l'azionista di maggioranza. Va ricordato che nella Catullo la venezianapossiede il 42%.Il fondo interessato a rilevare quote dell'aeroporto di Verona è, appartenente allache vanta partecipazioni negli scali australiani di Adelaide e Brisbane. Difficile pensare che Enrico Marchi sia disposto a cedere le quote in possesso di Save, un pacchetto strategico che ha permesso di estendere l'influenza di Venezia fino a Verona.