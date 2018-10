FCA corre in Borsa su revisione NAFTA

(Teleborsa) - Mattinata in corsa per Fiat Chrysler, che corre e Piazza Affari con un rialzo del 3,39% a 15,65 euro.



A dare linfa al titolo il via libera da parte di Stati Uniti, Canada e Messico alla revisione del NAFTA che contiene novità anche nel settore automotive.



Grande attesa per i dati sulle immatricolazioni di auto in Italia in arrivo nel tardo pomeriggio a mercati chiusi.





Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 15,87 e successiva a 16,51. Supporto a 15,22.





© RIPRODUZIONE RISERVATA