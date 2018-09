Fallimento Qui! Group, allarme dei negozianti per le ricadute

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, l'azienda che gestisce gli omonimi ticket lunch. Secondo la Confesercenti, infatti, sono oltre 123 mila gli esercizi pubblici che vantano crediti verso Qui! Group, l'azienda di distribuzione di, anche se molti supermercati avevano da tempo inibito l'accettazione di questo marchio di buoni.L'dell'azienda, stando alle stime, ammonterebbe aed una parte non trascurabile delledeve avere. La vicenda ha colpito, infatti, le attività di somministrazione in sei Regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio e Campania.Una situazione che si va trascinando da tempo e che, se non risolta in tempi brevi, rischia mettere in ginocchio gli operatori. "È in considerazione di questi numeri che chiediamo di essere presenti ilalla", afferma, presidente nazionale della, la federazione di pubblici esercizi della Confesercenti, chiarendo "in quella sede. Migliaia di aziende, con i loro titolari e i dipendenti, rischiano il disastro ed è necessario un intervento immediato".