ENI, accordo con GE per sviluppo primo parco eolico in Kazakhstan

(Teleborsa) - ENI e GE Renewable Energy hanno firmato un accordo con il quale GE fornirà, per ilin Kazakhstan, 13 turbine eoliche onshore, di un'altezza di 85 metri, un diametro rotore di 130 metri e una potenza di 3,8MW ciascuna. Con i suoi 48MW totali, l'impianto farà aumentare del 25% l'energia prodotta da tutte le fonti eoliche attive nel Paese.L'accordo, firmato in occasione di Wind Europe, tra i più grandi e importanti congressi mondiali del settore eolico, tra Jérôme Pécresse, Presidente e AD di GE Renewable Energy, e Luca Cosentino, Executive Vice President della business unit Energy Solutions di ENI, rappresenta un"Con questo progetto ENI è orgogliosa di poter supportare l'ambizioso obiettivo del Paese di ricavare entro il 2050 il 50% della propria energia da fonti rinnovabili.alla presenza del Ministro dell'Energia, Kanat Bozumbayev." - ha dichiaratosottolineando che il piano di progetti rinnovabili di ENI "comprende investimenti in tutto il mondo per 1,2 miliardi di euro nei prossimi quattro anni in campo solare, eolico e ibrido"."Badamsha rappresenta il nostro primo progetto eolico sia con ENI sia in Kazakhstan.in questo importante momento per l'azienda e per l'intero settore energetico in cui GE Renewable Energy gioca un ruolo di aggregatore per favorire una migliore sinergia tra le nostre aziende" - ha commentato