Energia, da ottobre tariffe luce e gas in aumento

(Teleborsa) - Stangata in arrivo per i consumatori italiani, con le tariffe di luce e gas pronte a salire nei prossimi mesi. Infatti dal prossimo primo ottobre, le bollette di energia e gas subiranno dei rincari che costeranno alle famiglie circa cento euro in più l'anno.



Per quanto riguarda la bolletta della luce, la spesa crescerà del 6,1% subendo un rincaro di 32 euro per famiglia. Per ciò che riguarda invece la spesa per il gas naturale, l'aumento sarà più consistente costando agli italiani oltre 60 euro in più, pari ad un incremento del 5,9%.



Lo ha comunicato l'Autorità per la regolazione dell'Energia, che tramite un intervento "calmierante" ha evitato costi in bolletta ancora maggiori, rinviando il pagamento di alcuni "oneri generali di sistema" (relativi ad incentivi per fonti rinnovabili) al prossimo trimestre. Ultimo aggiornamento: 11:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA