Enel corre in Borsa: l'AD conferma interesse su mercato russo

(Teleborsa) - Enel continua a puntare sulla Russia, quarto mercato mondiale per l'elettricità. Lo ha detto l'Amministratore delegato del gruppo, Francesco Starace, in una intervista rilasciata a Mosca ad Askanews, prima dell'incontro di un gruppo ristretto di imprenditori con il Presidente russo Vladimir Putin sul tema energia.



Starace, che è oggi l'unico italiano presente all'appuntamento, si confronterà oggi anche con i colleghi di Royal Dutch Shell, Total, Saudi Aramco e Fortum.



Frattanto, le azioni Enel appaiono oggi piuttosto ben comprate in Borsa, dove il titolo guadagna il 2,88% a 4,536 euro. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,572 e successiva a 4,673. Supporto a 4,471.





