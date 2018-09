© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nonostante una qualche moderazione rispetto alla forte performance del 2017,. Così il Presidente della Banca Centrale Europea,, durante un'audizione al Parlamento europeo.Secondo il numero uno dell'Eurotower gli sviluppi e le informazioni più recenti "confermano una prosecuzione dell'espansione economica che ha raggiunto lo 0,4% nel secondo trimestre".Nel contesto di- la disoccupazione è ai livelli più bassi dal novembre del 2008, ha ricordato - e delle condizioni generali,, ha poi spiegato, aggiungendo cheDraghi ha poi, e in particolare la prospettiva di concludere con il mese di dicembre il piano di acquisti netti di titoli."Anticipiamo che condizionatamente al sopraggiungere di dati che confermino le nostre prospettive di inflazione sul medio termine, a quel punto concluderemo gli acquisti" le sue parole. Il Presidente ha però ribadito che questo non significa che la politica monetaria smetterà di essere espansiva. Per favorire il proseguire del consolidamento dell'inflazione "dobbiamo essere pazienti, prudenti e perseveranti nel ricalibrare la nostra linea" ha detto.Il banchiere ha poi fatto sapere che la BCE ritiene che. Il riferimento è alla nuova formulazione della "Foward guidance", le indicazioni di orientamento sui tassi con cui ora la Banca centrale afferma di attendersi di mantenerli ai livelli attuali fino all'estate del 2019. "Questa formulazione - ha detto Draghi - è un elemento di calendario che si riferisce a quando cui attendiamo che ci saranno condizioni che potrebbero giustificare un primo aumento dei tassi".Dopo le parole di Draghi l'euro è balzato sul dollaro sopra quota 1,18 USD, ai massimi di tre mesi.