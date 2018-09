Di Maio: senza reddito di cittadinanza M5S non voterà DEF

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Patti chiari, amicizia lunga, recita un famoso proverbio che sembra per il momento legare a doppio nodo, alle prese con la nota aggiuntiva al DEF. Il leader pentastellato assicura che una nota "non coraggiosa" e senza reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100-Fornero, risarcimento dei truffati dalle banche non avrà i voti del Movimento 5 Stelle."Con pensione di cittadinanza e reddito di cittadinanza - ribadisce il vicepremier e ministro del Lavoro a Porta a Porta - avremo abolito la povertà" in Italia.Non si dovrà attendere molto per usufruire di queste misure - assicura Di Maio, puntualizzando che "da metà marzo 2019 saranno avviati i centri per l'impiego con il reddito di cittadinanza erogato".Queste sono ore concitate per il. Da lì arriveranno le indicazioni principali sul contenuto della prossimamentre la caccia alle coperture per mantenere le promesse scritte nel contratto di Governo M5S-Lega continua...