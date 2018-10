DEF approda alle Camere. Previsti 16 miliardi per reddito cittadinanza e riforma Fornero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Il DEF () è approdato Camere e conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre.. Le risorse per altre misure, centri per impiego (1 miliardo), flat tax (2 miliardi), assunzioni straordinarie per le forze dell'ordine (1 miliardo), truffati per le banche (1,5 miliardi) sono previste in altri capitoli di spesa". Lo rende notoSvelati i numeri sul PIL che non erano emersi dal vertice di Governo del 3 ottobre che aveva messo nero su bianco la Nota di aggiornamento al DEF.."Anche alla luce dei più recenti indicatori congiunturali che prefigurano un modesto ritmo di espansione nei mesi finali dell'anno, la previsione di crescita del PIL per il 2018 scende dall'1,5% all'1,2%.. La nota di aggiornamento del DEF indica per l'anno in corso un saldo primario è confermato all'1,8% mentre l'anno prossimo scenderà all'1,3%. Poi tornerà a migliorare nel 2020 all'1,7% e nel 2021 al 2,1%. La Nota di aggiornamento indica inoltre un lieve peggioramento della spesa per interessi. Per l'anno in corso è confermata al 3,6% del PIL mentre l'anno prossimo salirà al 3,7%, quindi al 3,8% nel 2020 e al 3,9% a fine periodo.che passa dal 131,2% del 2017 al 126,7% del 2021, passando attraverso il 130,9% di quest'anno, al 130,0 del prossimo e al 129,2% del 2020. Sono le stime programmatiche previste dalladel DEF che però punta anche ad ulteriori miglioramenti: "Una riduzione più accentuata sarà possibile se si realizzerà la maggior crescita a cui il Governo punta come obiettivo prioritario".", si legge nel documento. Le clausole valgono 12,5 miliardi nel 2019 e 6,7 miliardi aggiuntivi nel 2020. "Nel Programma di Stabilità 2019 sarà presentato un piano di intervento volto a sostituire le residue clausole di salvaguardia con interventi di riduzione della spesa e di potenziamento dell'attività di riscossione delle imposte".sotto il 10% già l'anno prossimo. Il documento prevede un tasso di senza lavoro al 10,6% per l'anno in corso. Poi in calo al 9,8% nel 2019. Nel 2020 la disoccupazione scenderà al 9,1% e nel 2021 all'8,6%.Il Ministro dell' Economia,rimane "fiducioso in un dialogo costruttivo con la Ue sulle reali esigenze di cittadini e imprese". E' quanto emerge da una lettera che Tria ha inviato aper illustrare la modifica del percorso programmatico di finanza pubblica contenuto nella"Il Governo attiverà entro la fine di quest'anno una task force sugli investimenti pubblici". Lo si legge nel DEF pubblicato sul sito del ministero dell'Economia. La creazione di una task force ha il compito di centralizzare le informazioni sui progetti in corso attraverso la gestione attiva di una banca dati centralizzata e collegamenti diretti con i terminali di spesa, promuovendo in maniera sistematica il monitoraggio, la valutazione e il coordinamento degli investimenti.