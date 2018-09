© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Ad assicurarlo, dopo le polemiche degli ultimi giorni, il Ministro dei Trasporti, che prevede la firma del Quirinale, ed il, il quale afferma che il provvedimento potrebbe già essereIl leader del M5S, in una intervista a Radio Capital, spiega che ilil provvedimento è dovuto aldi questi giorni richiesto dall'esame, in contemporanea, delle coperture per ile per la. Poi aggiunge "ieri sera abbiamo chiamato il ministero dell'Economia e ci hanno detto che entro stanotte lo avrebbero bollinato".Di Maio precisa poi che il governo haper Genova, aggiungendosubito dopo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Fra i suoi poteri - sottolinea - anche la scelta dell'azienda migliore per ricostruire il Ponte.Riguardo adil Ministro dello Sviluppo ribadisce cheperché "sapeva tutto e non ha fatto niente" ed aggiunge che la relazione dei tecnici nominati dal Ministero dei Trasporti "apre una prateria per revocare la concessione".