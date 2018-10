Danske Bank sempre più nella bufera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Non c'è pace per per Danske Bank. Il titolo della principale banca danese, già provato da diverse giornate di vendite a piene mani, èsu voci di stampa relative ad una nuova presunta operazione poco trasparente.Secondo il Financial TimesIl mirror trading, che consiste nell'esecuzione di operazioni finanziarie speculari con altri broker, non è di per se' illegale ma nel caso di Danske Bank, al centro di uno scandalo per riciclaggio, quanto affermato dal quotidiano britannico potrebbe rappresentare un'aggravante.Sembra infatti che i banchieri dell'Istituto non conoscessero l'identità dei clienti finali e pertantoDa ricordare che in passato Deutsche Bank ha dovuto pagare al Dipartimento di Giustizia USA e a quello del Regno Unito unaper aver condotto una simile operazione sempre per conto di clienti russi.di denaro sporco e per questo è finita nel mirino delle autorità danesi, estoni, britanniche e francesi. Anche Gli Stati Uniti hanno avviato un'indagine penale a carico dell'Istituto. Secondo l'accusa tra il 2007 e il 2015 avrebbe dirottato nella sua filiale in Estonia 200 miliardi di dollari per conto di cittadini americani non residenti.Ora le azioni Danske Bank cedono circa 7 punti percentuali a 147,30 corone danesi.