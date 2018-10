Creval ottiene garanzia Stato su tranche senior portafoglio Aragorn

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Creval ha ricevuto comunicazionedell'avvenuta concessione dellasulla tranche senior - del valore nominale di 509,5 milioni - relativa alla cartolarizzazione di crediti in sofferenza per un gross book value di 1,6 miliardi perfezionata lo scorso 13 giugno (Project Aragorn).L'ottenimento della Gacs consentirà la piena derecognition prudenziale - a partire dal 30 settembre - del portafoglio Aragorn determinando un(CET1) ratio fully loaded pari a 46 punti base. Gli impatti economici della cartolarizzazione sono già stati interamente contabilizzati nei risultati consolidati al 30 giugno.L'ottenimento della Gacs completa l'intero iter connesso alla cartolarizzazione del portafoglio Aragorn e rappresenta un ulteriore tassello del processo di de-risking portato avanti con successo dalla Banca.