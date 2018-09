Banca Intermobiliare rivede al rialzo la perdita semestrale

(Teleborsa) - Banca Intermobiliare ha chiuso il primo semestre con un risultato negativo pari a 109,3 milioni di euro, a fronte dell'utile di 24,9 milioni messo a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente. La perdita, spiega l'Istituto di credito in una nota, risulta in incremento di 47,5 rispetto al dato provvisorio di 61,8 milioni comunicato al mercato lo scorso 6 settembre 2018, per effetto della sostituzione di uno scenario di probabilità di cessione dei crediti deteriorati quantificato nell'80% con uno scenario di certezza (100%).



Le rettifiche di valore nette su crediti sono dunque state incrementate di 48,1 milioni di euro, passando da 13,3 milioni stimate nel dato provvisorio del 6 settembre a 61,4 milioni relative al dato definitivo della relazione finanziaria semestrale consolidata.