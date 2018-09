Avianca potenzia i collegamenti tra Europa e Colombia

(Teleborsa) - Dal mese di dicembre sarà più agevole raggiungere Bogotà con la compagnia colombiana Avianca transitando dall'aeroporto di Madrid. Saranno, infatti, tre i collegamenti giornalieri no stop tra Madrid e Bogotà a partire dal 5 dicembre.



A ciò si aggiunge l'aumento di frequenze dei voli operati da Avianca tra Europa e Colombia, con partenze anche da Barcellona, Londra e Monaco di Baviera. La nuova programmazione rende più facile l'avvicinamento da questi aeroporti e da quelli italiani in cui operano i vettori Iberia, Alitalia, Air Europa, British Airways e Lufthansa.



Dal 16 novembre Avianca inaugurerà il collegamento no stop tra Monaco di Baviera e Bogotà, operato con un Boeing 787-8 Dreamliner. Cinque le frequenze settimanali, con esclusione di lunedì e giovedì. © RIPRODUZIONE RISERVATA