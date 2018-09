ASTM, dimissioni consiglieri e cooptazione nuovo amministratore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di ASTM, ha preso atto che è stato perfezionato il closing dell'operazione con cuiS.p.A., società che detiene, direttamente e indirettamente,. Il Board ha preso atto delle dimissioni rassegnate in data odierna da Umberto Tosoni e ha nominato per cooptazione Juan Angoitia quale nuovo amministratore.hanno lasciato la loro carica, con decorrenza dalla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione che provvederà alla cooptazione dei nuovi consiglieri. Tutti i consiglieri dimissionari hanno rassegnato le proprie dimissioni per consentire una modifica nella composizione delche rifletta i nuovi assetti proprietari del Gruppo di appartenenza della Società.