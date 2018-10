Astaldi, il mercato apprezza l'interesse di Salini Impregilo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Effervescente Astaldi, che scambia con una performance decisamente positiva del 12%.A dare linfa alle azioni della società di costruzioni l'ipotesi che sembra piacere al mercato di un cavaliere bianco come Salini Impregilo.A fine settembre, i vertici di Astaldi fanno sapere di aver scelto il concordato preventivo per "salvare" l'azienda dagli effetti della mancata vendita del Terzo Ponte sul Bosforo. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti valutato e deliberato di presentare, dinanzi al Tribunale di Roma, una domanda di concordato preventivo "con riserva", strumento, questo, necessario a "superare una temporanea tensione finanziaria.Pochi giorni dopo è arrivata una nota di Salini Impregilo che informa "valuta continuamente ogni opportunità di crescita" e "sta seguendo con attenzione le evoluzioni riguardanti società operanti nel settore delle costruzioni all'estero e in Italia, e tra queste anche il Gruppo Astaldi, con l'obiettivo di valutare ogni possibile opzione coerente con i propri obiettivi di disciplina finanziaria e creazione di valore per i propri stakeholders".Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Star, evidenzia un rallentamento del trend del general contractor rispetto all'indice dei titoli del segmento STAR, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico di Astaldi segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,5233 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,6226. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,4571.