(Teleborsa) - Consob ha deciso di prolungare il divieto alle vendite allo scoperto sul titolo Astaldi. Il divieto, si legge in una nota di Borsa Italiana per conto della Commissione, durerà fino al termine della seduta borsistica del 4 ottobre 2018.



Lo scorso 28 settembre la società di costruzioni ha annunciato la richiesta di concordato preventivo "con riserva" per "salvare" l'azienda dagli effetti della mancata vendita del Terzo Ponte sul Bosforo. © RIPRODUZIONE RISERVATA