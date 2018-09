Andamento piatto per l'indice del settore costruzioni italiano (+0,18%), guizzo positivo per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Consolida le basi precedenti il settore costruzioni a Milano. In moderato rialzo, invece, l'EURO STOXX Construction & Materials.



Il FTSE Italia Construction & Materials ha aperto a quota 31.812,99, con un movimento di appena 56,51 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre il comparto costruzioni europeo chiude a 434,67, dopo aver avviato la seduta a 432,71.



Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice costruzioni, protagonista Cementir, che chiude la seduta con un rialzo del 2,06%.



Bene Italmobiliare, con un rialzo dell'1,21%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, brillante rialzo per Caltagirone, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,57%.