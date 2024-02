Tutto pronto per scoprire la SF-24: a mezzogiorno sotto i riflettori la nuova Ferrari F1

L’attesa è finita. Oggi a mezzogiorno (diretta su Sky) verrà alzato il velo sulla SF-24, la Ferrari che, fra poco più di due settimane, inizierà in Bahrain la stagione 2024, un lungo tour di 24 gare. Tutto è andato avanti secondo i programmi, senza nessun contrattempo. Una settimana fa è stato acceso il V6 a bordo e poi la monoposto è stata a lungo verificata al simulatore dando dei riscontri molto soddisfacenti. Oggi ci saranno tutti: i piloti, il responsabile della vettura e quello della power unit e, soprattutto, Fred Vasseur. Il team principal è tempo che non parla, ma ha avuto delle settimane molto intense per portare a casa l’affare Hamilton.

Un argomento che sarà difficile dribblare completamente oggi anche se la sfida attuale è sulle spalle di Leclerc e Sainz.

Nonostante l’arrivo del baronetto sia atteso come un messia, la Ferrari non può permettersi di iniziare un’altra stagione di transizione. Ieri è stata presentata la Aston Martin di Alonso e lo spagnolo non ha evitato di scagliare le sue solite frecce. Ne ha avuto per tutti: «Io alla Mercedes? Ci penseranno. Sono l’unico campione del mondo libero... Lewis alla Ferrari? Può essere una buona cosa: hanno una macchina competitiva, ma non vincono... Il sogno rosso di Hamilton? Mi sembra che fino a poco tempo fa ha sempre sognato un altro colore...».