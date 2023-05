Leclerc e Sainz insidiano Verstappen, caccia alla fondamentale pole di Montecarlo

La Ferrari in agguato, ma è sempre Verstappen con la Red Bull il più veloce. Anche se di solo un decimo. Segue Alonso a due che ha preceduto Norris e Hamilton a quattro. Tutti molto vicini sulle stradine di Montecarlo, con il 14° a meno di un secondo dall’olandese. Charles e Carlos, come era previsto, si sono trovati a loro agio con la SF-23 che sul giro secco può insidiare la Red Bull. Chance formidabile a Monaco dove chi parte davanti ha un vantaggio enorme e la vittoria ipotecata visto che superare è impossibile.

Oggi alla 16 (diretta su Sky) la battaglia sarà infuocata visto che il particolare non è sfuggito al campione del mondo che è sembrato molto più concentrato sulla sfida per la griglia di partenza.

Nella parte finale delle libere 2 il Cavallino dello spagnolo ha baciato il guardrail e, con la sospensione rotta, si è appoggiato all’uscita della chicane delle piscine. Pochi danni materiali per Sainz, ma un colpo al morale visto che non ha picchiato in uscita, quando la monoposto scivola via, ma in entrata. Un errore da “rookie”. Sotto i riflettori la Mercedes che ha portato in pista una monoposto quasi tutta nuova, un vero miracolo in epoca di budget cap.