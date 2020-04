Charles Leclerc, il killer con la faccia d'angelo: «Hamilton e Verstappen sono due grandi campioni»

Ultimo aggiornamento: 11:11

Un killer con la faccia d’angelo. Charles Leclerc non sembra disperato per l’isolamento a casa. A soli 22 anni, il predestinato, ha molto tempo per dimostrare al mondo quanto vale. E per di più i prossimi 5 anni li farà al volante della Ferrari, un posto che chiunque fa il suo lavoro ha in cima alla lista dei desideri. Se non sei un fenomeno, un contratto del genere non te lo fa nessuno, nemmeno se ti chiami Fernando Alonso e Sebastian Vettel e, soprattutto, se prima di arrivare a Maranello non hai vinto nulla. Il suo sguardo dolce, il modo di fare educatissimo, la capacità di passare da una lingua a l’altra mascherano abilmente cosa c’è in Charles quando si abbassa la visiera.senza emozioni, un bambino adulto che non sopporta di arrivare secondo. Per avere la fiducia e l’appoggio incondizionato del team ha già conquistato importanti primati. L’anno scorso s Spa è diventato il più giovane vincitore al volante della Ferrari, è stato il driver che ha conquistato più pole nella stagione (di cui 4 di fila eguagliando Schumacher) ed ha chiuso il Campionato davanti a Vettel dopo aver fatto a ruotate col compagno di squadra in Brasile. È giovane, ma come un veterano conosce la durezza dell’automobilismo e della vita, sono pochi nelle corse moderne ad aver perso amici fraterni con cui è cresciuto insieme e condiviso anni in kart e nelle gare minori: Jules Bianchi e Anthoine Hubert. È stato Charles il primo a dover abbracciare la madre di Anthoine quel maledetto sabato a Spa, il giorno precedente la sua prima vittoria. Forse per questo Leclerc ha un forte senso della vita, un grande attaccamento alla famiglia di cui ha perso il padre quando ancora doveva festeggiare i suoi 20 anni.«Certo, sono quasi sicuro che succederà. Lo spero. Arthur ha talento, è bravo. È stato penalizzato perché non è stato seguito come me, la mia famiglia non aveva le risorse per tutti e due e io ero già davanti. Non ha avuto un manager bravo che lo ha accompagnato, ma ora ha recuperato. Io, è sicuro, ora faro di tutto per aiutarlo».«È una cosa molto preoccupante, l’unica cosa che possiamo fare è stare a casa. Non ho avuto paura per me, ma per la mia famiglia, soprattutto per mia madre».«Non c’è molta differenza, bisogna tornare a correre in totale sicurezza, la salute viene prima di tutto. A nessun pilota piace correre senza pubblico, ma se questo può aiutare ad accorciare i tempi è un’ipotesi da prendere in considerazione. Deve essere in ogni caso garantita la sicurezza di tutte le persone impegnate in F1».«La questione non si pone. Certo che bisogna rivedere la retribuzione, in questo periodo non abbiamo corso e siamo stati a casa, è un problema economico di tutta l’organizzazione».«Ma no, non credo proprio. I simulatori funzionano bene, ma le gare vere sono un’altra cosa. Lewis e Max sono grandi piloti. Dei campioni».«Se posso scegliere dico Valentino: Rossi ha fatto delle cose straordinarie».«È andata così, è difficile lottare con Max se hai un piccolo problema. E io, nel finale, avevo le gomme più stanche della sue».«Sono occhiali da riposo. Quando sto molto davanti allo schermo o in qualche altra occasione li uso».«Sono onorato di essere paragonato a campioni del genere, ma non mi sento all’altezza. Ho ancora tanto da imparare e migliorare».«Due cose tristi. Ma è peggio non correre per niente. Almeno i telespettatori possono godersi lo spettacolo».«Sono contento per loro. Io mi trovo esattamente dove vorrei essere, devo solo portare la Ferrari alla vittoria. Se Sebastian resta con noi io sono contento».