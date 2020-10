Virus, altri 37 casi in città e nel territorio. San Paolo: subito esaurito il raperto Covid

Il Covid continua a diffondersi in città e nel territorio. Il bollettino regionale di oggi parla di 37 nuovi casi. "Solo" 4 a Civitavecchia, ma 19 a Ladispoli e 13 a Cerveteri. Inoltre 1 a Santa Marinella. Di questi, oltre la metà, 27 per l'esattezza, presentano i classici sintomi dell'infezione da Sars cov 2. Il bollettino parla anche di una donna deceduta a Ladispoli (una 72enne contagiata in una delle feste di compleanno delle scorse settimane, ma che aveva anche altre patologie) e 4 guariti: 2 a Cerveteri e 2 a Ladispoli.

La conta totale dei positivi sul territorio sale a 480: 199 a Ladispoli, 126 a Civitavecchia, 97 a Cerveteri, 35 a Santa Marinella, 14 a Tolfa e 9 ad Allumiere.

Da oggi, è tornato operativo il reparto Medicina Covid dell'ospedale San Paolo da 16 posti letto: in poche ore l'unità è già al completo.

Ultimo aggiornamento: 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA