Covid: studenti positivi in 4 scuole, 8 classi isolate

Due scuole a Civitavecchia, il Marconi e il Guglielmotti, una a Cerveteri, il Mattei, un'altra a Ladispoli, il Di Vittorio. In tutti questi istituti sono stati individuati studenti positivi al Covid. L'ultimo caso ieri durante lo screening effettuato al Guglielmotti: 527 test rapidi effettuati e un'alunna positiva. La sua classe è stata subito posta in isolamento in attesa dell'esito del tampone molecolare.Al Marconi, invece, il contagio era già stato confermato e pure lì una classe è stata posta in quarantena.All'Alberghiero Di Vittorio 4 ragazzi infetti e tre classi, la II C e le III B e C, in isolamento. Dei quattro positivi, però, una è in attesa di conferma.Tre classi in quarantena anche al liceo Mattei di Cerveteri, con altrettanti alunni contagiati. Insomma, la riapertura delle scuole anche nel territorio sta causando l'aumento dei casi di positività.Non solo scuole, però. Il bollettino regionale diffuso poco fa riferisce di sei nuovi contagi sul territorio. Uno è stato individuato a Civitavecchia e si tratta di un militare di 25 anni. Due sono stati invece rintracciati a Ladispoli e hanno 54 e 29 anni. Tre infetti a Cerveteri, tra cui una ragazza di 15 anni.Il bollettino registra anche due guariti: uno a Civitavecchia e l'altro a Cerveteri. Con i casi riportati oggi, i malati attivi sul territorio salgono a quota 84: 26 a Ceveteri, 23 a Ladispoli, 19 a Civitavecchia, 14 a Santa Marinella, 2 ad Allumiere.