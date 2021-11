Marika, giovane ingegnere dona la sua treccia alle malate di cancro.Il sindaco: gesto importante

«Ho scelto di spedire la mia treccia alla Lilt di Trento in modo da fare con i miei capelli una parrucca per le donne che combattono il cancro. Il prezzo di parrucche di capelli veri può arrivare fino a 8000 euro, il costo può diminuire solo se ci sarà più offerta che domanda, cosa ad oggi ben lontana dalla realtà». Lei è Marika di Marcantonio di Giulianova e il sindaco Jwan Costantini si complimenta con la giovane giuliese per la sua iniziativa che servirà per realizzare parrucche destinate a donne che si sottopongono a chemioterapia per guarire dal cancro. «La cosa più bella è donare una parte di sé» ne è convinto Costantini che, a nome dell’ Amministrazione comunale, si complimenta con Marika Di Marcantonio. Giuliese, neo laureata in Ingegneria matematica, Marika ha tagliato la sua treccia e l’ha donata alla Lilt di Trento perché serva a realizzare una parrucca da destinare a donne malate di cancro, pazienti che devono affrontare, oltre allo stress fisico, anche il trauma della temporanea perdita dei capelli.

«La ringraziamo - ha detto il sindaco - perché donare i propri capelli, salvandoli dalla pattumiera o sottraendoli ad un mercato anche remunerativo, è un gesto importante, che va evidenziato nella speranza che altri scelgano di fare altrettanto. Mettere mano al portafoglio per fare beneficenza, in molti casi, non è difficile. Marika ci dimostra che la sensibilità non ha sempre bisogno di soldi e che la generosità può percorrere tante strade: la sua è una di quelle che ci piace. E che vale di più».