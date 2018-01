La scuola diventa digitale: il progetto di Tim porta l'innovazione in classe

Stimolare la realizzazione di progetti digitali nella scuola e contribuire alla crescita delle competenze digitali. É questo l’impegno del gruppo Tim in occasione di “Futura - 3 giorni per il Piano Nazionale Scuola Digitale: formazione, dibattiti, esperienze”, l’evento organizzato dal Miur in programma a Bologna dal 18 al 20 gennaio.



Tim prenderà parte a questo importante appuntamento organizzando nel pomeriggio del 19 gennaio una lezione speciale di “A Scuola di Digitale con Tim”, l’iniziativa che avvicina gli insegnanti all’uso degli strumenti digitali per offrire loro una visione d’insieme sulle innovative applicazioni tecnologiche che aggiungono valore e nuove opportunità alla didattica. I docenti saranno ospitati a Palazzo Re Enzo (Auditorium Biagi - Urban Center) per essere avviati alla conoscenza dei nuovi mezzi per la didattica digitale (registrazione all’indirizzo https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tim-a-scuola-di-digitale-con-tim-innovazione-digitale-a-servizio-della-didattica-42075784805).



“A Scuola di Digitale con Tim”, realizzato in collaborazione con il Miur, è stato avviato a livello nazionale lo scorso anno e ha già toccato Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Puglia, con circa 3.500 docenti che hanno aderito all’iniziativa. Quest’anno saranno coinvolte, oltre alla Sicilia, anche Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Molise, Basilicata e Sardegna.



Si tratta di un percorso didattico svolto in due fasi: nella prima fase di aula vengono illustrate ai docenti le potenzialità del web, delle reti sociali, degli strumenti di condivisione digitale e il loro possibile utilizzo nella didattica; durante l’incontro, inoltre, si introducono le basi del coding con l’obiettivo di avvicinare gli insegnanti al pensiero computazionale e al linguaggio informatico. Nella seconda fase, invece, attraverso il portale http://scuoladigitale.tim.it/, i docenti possono approfondire i temi trattati in aula, visionare contenuti video, infografiche e tutorial.



Durante l’evento di Bologna, nelle giornate del 18 e del 19 gennaio, sarà allestito, inoltre, un corner dimostrativo dove Olivetti, polo digitale del Gruppo TIM, e la sua controllataAlfabook, mostreranno alcune delle soluzioni e prodotti dedicati al mondo della scuola e della didattica. In particolare, in tema di Alternanza Scuola-Lavoro verranno illustrati i corsi di formazione online destinati agli studenti del triennio erogati attraverso la piattaforma Scuolabook Network e finalizzati all’acquisizione di competenze digitali spendibili nel mercato del lavoro.



Con il kit Microninja sarà invece possibile avvicinare i bambini al coding in maniera semplice e divertente. Si tratta di un dispositivo economico, concepito per stimolare l'insegnamento di base dell'informatica e della programmazione a casa e nelle scuole, navigare in modo sicuro e accedere a tutte le funzionalità di un PC completo comodamente dalla TV di casa. Nel corner sarà presente inoltre la stampante Olivetti 3D Desk dedicata alla scuola digitale.

