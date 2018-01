Frascati, anche i maestri spagnoli alla Biennale delle Ceramiche artistiche

di Daniela Fognani

Ceramiche artistiche d’autore in mostra a Frascati. Si tratta della terza edizione della Biennale d’Arte Ceramica Contemporanea (Bacc) in tre spazi espositivi, dove una decina di maestri italiani si confronta con altrettanti ceramisti spagnoli, aprendo un dialogo e un osservatorio sulla lavorazione artistica della ceramica. La Biennale, sabato alle Scuderie Aldobrandini, quest’anno si è internazionalizzata, aprendo le sue porte agli artisti della Spagna. Un passo che - come ha tenuto a sottolineare l’assessore comunale alla Cultura, Emanuela Bruni - «consentirà di aprire uno sguardo sull’Europa».La mostra, aperta fino al 28 febbraio, oltre alle Scuderie Aldobrandini e al Museo Civico Tuscolano, situato in piazza Marconi, dove sarà esposta parte della collezione Vaselle d’Autore di Torgiano ed una selezione di opere in ceramica della collezione della Banca d’Italia, si tiene anche alle Mura del Valadier, in via Regina Margherita 8. Lì saranno ospitati due omaggi curati da Lorenzo Fiorucci: al maestro Nino Caruso, scomparso un anno fa e all’esperienza Etrusco Ludens, laboratorio creativo, istituito alla fine degli anni ’60 da Sebastian Matta a Tarquinia, con testimonianze dirette di artisti come Tommaso Cascella e Giovanni Calandrini che lo frequentarono. Un’ulteriore novità è rappresentata dall’esposizione al pubblico per la prima volta di una Protome di Elefante, un elemento decorativo in marmo, con la testa dell’animale, rinvenuta due anni fa dagli scavi del Tuscolo effettuati dagli archeologi della scuola spagnola. In omaggio a questo ritrovamento l’artista Luigi Ontani presenterà al pubblico un suo elefante in ceramica in un incontro tra la contemporaneità e antico in un’esposizione dedicata all’utilizzo della ceramica in maniera artistica. La mostra sarà aperta il martedì e venerdì (10- 18 e sabato e domenica (10-19). Biglietto intero: 5,50 euro, ridotto 3 euro.