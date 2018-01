Ardea, apre la casa dei papà separati: un tetto per 14 genitori in difficoltà

Apre la casa per i papà separati di Ardea. Ospiterà 14 persone che hanno difficoltà, dopo la separazione, a trovare un nuovo alloggio anche a causa degli alimenti che devono pagare e dei bassi redditi che percepiscono. Chi non può far ritorno dai genitori e ha uno stipendio base precipita in grave disagio economico: spesso questi papà separati diventano poveri e sono costretti a vivere in auto.La struttura di accoglienza, intitolata a monsignor Dante Bernini, è stata realizzata dalla Diocesi di Albano ed è stata inaugurata dal vescovo Marcello Semeraro.