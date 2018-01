Zagarolo, nessuna evasione: il bambino della coppia ai domiciliari aveva staccato la spina al centralino

di Marco De Risi

Un allarme inquietante. Una doppia evasione di due detenuti sottoposti agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. E’ accaduto due sere fa a Zagarolo dove la polizia è accorsa, pistole in pugno, per rintracciare i presunti evasi. Una volta giunti nell’abitazione segnalata, gli agenti si sono trovati davanti marito e moglie: sono loro agli arresti ed hanno ciascuno il braccialetto elettronico.

La coppia di detenuti, in un primo momento non ha capito cosa può essere accaduto. ”Noi siamo sempre stati a casa”, dice il marito agli agenti. Una piccola indagine e il ”giallo” viene risolto. Il bambino piccolo, nel giocare, ha staccato la spina dell’apparecchio che manda gli impulsi dei braccialetti. Così facendo, il macchinario si è bloccato ed è partito l’allarme che segnala l’evasione. Chiarito l’equivoco, l’allarme è rientrato. I coniugi stanno scontando una pena per reati contro il patrimonio.

Giovedì 18 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:31



