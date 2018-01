Roma, Viale dei Romanisti, contro le radici arrivano i birilli: e la strada si restringe

«Non c’è pace per viale dei Romanisti». Lo ripetono ormai da settimane automobilisti e residenti. E si perché una delle arterie più complicate e trafficate di Torre Spaccata è diventata un vero e proprio percorso ad ostacoli (nel senso vero del termine). Prima le radici che hanno rialzato e sconquassato l’asfalto, poi le buche e i cartelli per il limite della velocità a 30 km orari. Senza dimenticare l’ultimo intervento con le (gigantesche) strisce bianche disegnate sull’asfalto per coprire i pericoli delle radici e di conseguenza restringere la carreggiata. «Pesavate che fosse finita qui? Proprio no - raccontano i residenti - all’inizio dell’anno abbiamo trovato una nuova sorpresa: i birilli».E così lo spazio «si è ridotto ancora di più». «Ma come succede in qualsiasi paese civile non era meglio che sistemavano la strada? - si lascia scappare Marco, che ogni giorno percorre questo viale - Magari con un asfalto migliore e attenzionando gli alberi con le loro radici?». Sul piede di guerra anche il comitato di quartiere Torre Spaccata: «E questa sarebbe la messa in sicurezza della strada?». Anche il Pd nei giorni scorsi è andato all’attacco del Municipio: «Il 2017 si è chiuso con un nuovo intervento spot da parte dell’amministrazione municipale, che però è costato ai cittadini 50.000 euro - spiegano Fabrizio Compagnone coordinatore Pd Municipale e Francesco Consalvi, segretario del Circolo Torre Spaccata-Torre Maura - Ci riferiamo all’intervento su viale dei Romanisti dove, da qualche settimana, sono apparse delle vistose strisce bianche per segnalare le radici affioranti ed il manto stradale dissestato. Da un fondo municipale di 150.000 per interventi sulla segnaletica stradale, l’amministrazione pentastellata del VI municipio ha pensato bene di impiegarne ben 50.000 solo per viale dei Romanisti! Per fare cosa? Sarebbe questa la risposta alla richiesta di riqualificazione che da anni i cittadini e i comitati richiedono?».