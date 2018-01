Roma, entra in chiesa e minaccia il parroco: «Dammi i soldi delle offerte o brucio tutto»

Probabilmente drogato e fuori di se, ha fatto irruzione nella chiesa di “Santa Maria della Presentazione”, in via di Torrevecchia, minacciando il parroco di dare fuoco ai locali se non gli avesse consegnato il denaro delle offerte. I carabinieri della stazione di Montespaccato hanno arrestato un romano, di 38 anni, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di estorsione aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.



L'uomo ha creato il panico nella chiesa dove erano presenti molti fedeli, soprattutto donne anziane, accorse per l'adorazione e la recita del Rosario.

E’ accaduto giovedì sera, l’uomo in evidente stato di agitazione probabilmente dovuta al consumo di sostanze stupefacenti, è entrato in parrocchia e si è scagliato, urlando e inveendo animatamente, contro il parroco. Prima la richiesta di soldi, poi in modo più minaccioso, l’intimazione di dargli il denaro delle offerte altrimenti avrebbe dato fuoco alla chiesa. Uno dei fedeli presenti non ha esitato nel chiamare immediatamente il 112.

I carabinieri hanno impiegato pochi minuti per raggiungere il luogo, tanto che al loro arrivo il 38enne era ancora al suo interno. A quel punto, però, l'uomo si è scagliato contro i militari, spingendoli violentemente e tentando di colpirli con dei pugni, per cercare di guadagnare la fuga, ma è stato neutralizzato e ammanettato.

