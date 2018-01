Roma, la strana moria di storni al Verano: «Qualcuno li ha avvelenati»

di Laura Bogliolo

Via Nomentana civico 1, angolo piazzale di Porta Pia. È il luogo esatto dove da venerdì mattina decine di storni cadono a terra tramortiti, poco dopo muoiono e vengono travolti dalle auto. «Una scena macabra, raccapricciante» per residenti e passanti che assistono alla moria improvvisa degli uccelli. Il fenomeno è stato registrato anche nel quartiere Sallustiano, in via Flavia, via Collina, ma anche su viale Regina Margherita e, in modo ancora più massiccio, al Verano, dove centinaia di migliaia di...