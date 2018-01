Roma, stalker incubo di un intero condominio: minacciava e perseguitava madre e figlia

Da semplice inquilino era diventato il loro incubo: i carabinieri hanno fermato e arrestato un uomo di 60 anni che in un palazzo di Primavalle da 5 anni si era trasformato nello stalker di due altre residenti: una donna di 50 anni e sua figlia 22enne.



L'uomo, che abitava al piano superiore, le importunava verbalmente ma anche attraverso gesti e minacce: dai colpi sul pavimento, agli appostamenti sotto alle finestre dell'appartamento dove vivono le due donne. Lo stesso "canovaccio" è stato ripetuto dall'uomo anche nell'ultimo episodio prima di finire agli arresti: il 60enne ha iniziato prima a colpire ripetutamente e violentemente il pavimento per recar fastidio alle due inquiline. Dopodiché è sceso in strada e si messo a fissare le finestre del loro appartamento. A quel punto la madre e sua figlia hanno deciso di allertare i carabinieri. Alla vista dei militari, però, l'uomo è andato in escandescenze, tentando di sottrarsi al controllo e rifilando calci e spintoni.



Fermato e condotto nel carcere di Regina Coeli, dovrà rispondere oltre che di atti persecutori anche dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. E solo qualche settimana fa, un altro stalker condominiale è stato fermato e arrestato a Testaccio: per oltre due mesi aveva importunato e minacciato circa 100 famiglie.

Lunedì 8 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:10



