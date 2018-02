Roma, stadio Flaminio, cancelli chiusi e vigilanza no stop: «Presto tornerà lo sport»

di Marco Carta e Maria Lombardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Catene ai cancelli per sigillare l'abbandono. Oltre le inferriate verdi chiuse con nuovi lucchetti, ammassi di rifiuti e gradini anneriti. Un'auto della vigilanza inviata dal Comune per sorvegliare quel che resta dello stadio Flaminio fa avanti e indietro lungo il perimetro. C'è chi in cerca di un varco costeggia la rete di ferro, si avvicina ai cancelli per provare ad entrare. Li trova chiusi. Ci proverà forse con il buio a scavalcare il recinto e passare la notte in quello che era un monumento per lo sport ed...